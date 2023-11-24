РИА Новости: остановка расчетов РФ в юанях по SWIFT говорит об отказе от системы

Россия ушла из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT, по мнению экспертов это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги, передает РИА Новости.
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