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Царьград

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Усольцевы лишь вершина череды трагедий: В горах России начали массово гибнуть люди

Усольцевы лишь вершина череды трагедий: В горах России начали массово гибнуть люди

2026 год уже сейчас можно назвать одним из самых трагичных в истории отечественного альпинизма. Восточный Саян, Эльбрус, Кабардино-Балкария – новости о гибели людей в горах мелькают в ленте с пугающей частотой.

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