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Баэна после 2:1 с «Реалом»: «Атлетико» проявил характер. Фол Ромеро не на красную карточку, желтая – это нормально. Арбитр дает играть и делает матчи зрелищнее»

Полузащитник «Атлетико» Алекс Баэна остался доволен судейством Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса в дерби с « Реалом » (2:1).

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