Мнение: «Реальная перспектива у АдГ появится только на следующих выборах», – Грегор Шпицен

Немецкий журналист и политолог Грегор Шпицен в программе «Мнение» заявил, что победа «Альтернативы для Германии» на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании – это «символическая пощечина» для ХДС и всей правящей коалиции.