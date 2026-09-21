Мнение: «Реальная перспектива у АдГ появится только на следующих выборах», – Грегор Шпицен

Немецкий журналист и политолог Грегор Шпицен в программе «Мнение» заявил, что победа «Альтернативы для Германии» на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании – это «символическая пощечина» для ХДС и всей правящей коалиции.
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