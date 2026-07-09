В Константиновке рассказали о выплатах за доносы на семьи с детьми

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на жительницу Константиновки Юлию Пономарёву, во время нахождения города под контролем украинских войск местным жителям выплачивали деньги за информацию о семьях, которые скрывали детей от принудительной эвакуации.
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