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Участок алтайской трассы на границе с Казахстаном ремонтируют за 285,5 млн рублей

Участок алтайской трассы на границе с Казахстаном ремонтируют за 285,5 млн рублей

В Алтайском крае начался ремонт дороги К-76 "Малиновое Озеро – граница Республики Казахстан". Работы проходят на участке с 24 по 26 км в Михайловском районе, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

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