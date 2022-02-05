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Жамнов об астрологе в штабе сборной: «Нет, первый раз слышу. Может, к керлингу присоединился или еще к кому-то»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов опроверг информацию о том, что команде на Олимпиаде-2022 в Пекине помогает астролог.

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