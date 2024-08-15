Врио тульского губернатора Миляев провел прием жителей Киреевского района

Во время вчерашней рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с активными жителями Киреевского района, передает пресс-служба регионального правительства.
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