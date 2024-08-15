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Врио тульского губернатора Миляев провел прием жителей Киреевского района

Врио тульского губернатора Миляев провел прием жителей Киреевского района

Во время вчерашней рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с активными жителями Киреевского района, передает пресс-служба регионального правительства.

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