Банный день для новгородских коммунальщиков

По информации официального представителя прокуратуры Новгородской области Елены Григорьевой, в надзорном ведомстве подведены итоги проверок соблюдения прав граждан на получение доступных и качественных услуг в сфере бытового обслуживания.
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