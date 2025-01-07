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Банный день для новгородских коммунальщиков

Банный день для новгородских коммунальщиков

По информации официального представителя прокуратуры Новгородской области Елены Григорьевой, в надзорном ведомстве подведены итоги проверок соблюдения прав граждан на получение доступных и качественных услуг в сфере бытового обслуживания.

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