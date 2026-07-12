Запасы ключевых американских вооружений все еще истощены, Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства, сообщает CNN со ссылкой на представителя военного ведомства США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Россия всегда была в моём сердце»: Украинский подросток, которого Киев считал похищенным русскими, воюет в ВС РФ
- «Плевки в хачапури» вышли на государственный уровень: Грузия в панике борется с обвалом российского туризма
- Алаудинов призвал возобновить смертную казнь на время трибунала над ВСУ в России (ВИДЕО)
Свежие комментарии