⚡️ Часть Севастополя осталась без света из-за масштабной атаки ВСУ на энергоинфраструктуру На объектах введен особый режим.
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⚡️ Часть Севастополя осталась без света из-за масштабной атаки ВСУ на энергоинфраструктуру На объектах введен особый режим.