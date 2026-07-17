В Минобороны заявили об увеличении числа дронов в зоне СВО

Число поставленных в российские войска беспилотников выросло вдвое. Об увеличении числа дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заявил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии