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Наш потерянный мир

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В Минобороны заявили об увеличении числа дронов в зоне СВО

В Минобороны заявили об увеличении числа дронов в зоне СВО

Число поставленных в российские войска беспилотников выросло вдвое. Об увеличении числа дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заявил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

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