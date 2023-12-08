Юнармейцы Архангельска поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Тяжёлый путь к Победе через Польшу, Чехословакию и Альпы. В преддверии Дня героев Отечества юнармейцы Архангельска побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Павла Григорьевича Летовальцева.
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