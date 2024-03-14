В Салехарде появится Детский камерный театр. Социальный проект автономной некоммерческой организации “Ямальская творческая лаборатория “Жужа” стал победителем конкурса грантов Губернатора Ямала в 2024 году.
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