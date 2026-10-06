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Рязанские новости

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В Рыбном полицейские предотвратили поножовщину в квартире местной жительницы

В Рыбном полицейские предотвратили поножовщину в квартире местной жительницы

В Рыбном полицейские задержали 55-летнего мужчину, который в состоянии опьянения угрожал знакомой ножом и стал фигурантом уголовного дела.

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