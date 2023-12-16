Ряд требований: какая девушка нравится Димашу Кудайбергену?

Димаш Кудайберген покорил миллионы сердец мир своим уникальным вокалом и талантом. Его высокий диапазон голоса и способность переходить от низких басовых нот к высоким тенорным нотам не оставляет равнодушным многих слушателей.
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