Расчеты РСЗО «Град» в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в курском приграничье

Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, можно было убедиться в успешном поражении целей.
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