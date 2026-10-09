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Тульские новости

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В Тульскую область пришли магнитные бури до 11 октября

В Тульскую область пришли магнитные бури до 11 октября

Магнитные бури уровня G2 начнутся в Тульской области с 18 часов пятницы, пик придется на полночь с 9 на 10 октября, затем буря постепенно угаснет, но вновь усилится утром 11 октября.

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