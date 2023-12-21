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Синоптики назвали толщину льда на Волге

Синоптики назвали толщину льда на Волге

Ледовая обстановка на водохранилищах Самарской области вызывает определенные вопросы.Согласно данным Приволжского УГМС, толщина льда на Куйбышевском водохранилище составила 22–24 сантиметра, что соответствует норме.

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