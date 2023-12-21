Синоптики назвали толщину льда на Волге

Ледовая обстановка на водохранилищах Самарской области вызывает определенные вопросы.Согласно данным Приволжского УГМС, толщина льда на Куйбышевском водохранилище составила 22–24 сантиметра, что соответствует норме.
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