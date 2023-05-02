Аргументы недели

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На сайт Зеленского внесли петицию с предложением создать госнаграду «орден Бандеры»

На сайте офиса Владимира Зеленского размещена петиция о создании ордена украинского националиста Степана Бандеры.

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