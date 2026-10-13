Вахта: за красивыми цифрами зарплат не только месяцы вдали от дома, но и нередко ловушки и обман

«От 300 тысяч рублей в месяц, жильё и питание включены» — эти строчки в объявлениях действуют на людей как магнит.
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Казалось бы простые советы: "проверять работодателя, читать договор, изучать отзывы о вахтовых компаниях, задавать неудобные вопросы", но невозможно гарантировать что всё будет так, как обещано.
В молодости мы "халтурили" во время отпуска, подрабатывали и собирались по 2-3 человека в "командировку", узнавали через знакомых какие условия и чтобы не обманули с выплатой денег.
Брат вахтует 45\45 ( и сейчас там). Созваниваемся, встречаемся, рассказывает, что условия отличные - модульные домики на 6 человек. В домиках баня (!), душ, стиральные машинки. Заработная плата вовремя. Отдельно по еде- столовая, еда огромными порциями, разнообразная (правда фруктов маловато). На период вахты деньги на еду сбрасываются на специальную карточку, ею и рассчитываются в столовой (больше никуда и снять не возможно), данные деньги из зарплаты не вычитают. Прилёт-отлёт за счет работодателя. Доволен очень.
а разве у работающих по вахтам должны быть выходые во время вахты?!у нас в ГОКе работают вахтовики-15день,15 смен ночь ,по 12 часов .затем месяц отдыхают.по жилью кучкуются и снимают жилье( далеко от города конечно работодатель предоставит)интернет- как у всех в телефонах.
Сейчас профсоюзы с сучились