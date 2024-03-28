Скончался актер Юрий Ваксман из сериала «Молодежка»

Актер и продюсер Юрий Ваксман скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в соцсетях.«Сегодня ночью стало известно, что нашему театру и кино ушел из жизни Юрий Михайлович Ваксман», — пишет Ярославский ТЮЗ, в котором артист работал несколько лет.