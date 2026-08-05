Сергей Платицын: 70% ТЦ в регионах России обновят к 2027 году

Более 70% торговых центров в российских регионах нуждаются в обновлении к 2027 году. Управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын утверждает, что без реинвестиций многие объекты могут остаться пустыми и даже быть снесёнными.
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