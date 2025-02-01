Юрий Подоляка Горячие точки фронта: новости СВО от 1 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1073-й день спецоперации России на Украине

Новости СВО на 1 февраля 2025 года: актуальная карта боевых действий, обстановка на фронте, удары по инфраструктуре и последние события Сообщение Юрий Подоляка Горячие точки фронта: новости СВО от 1 февраля 2025.
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