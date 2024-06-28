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Си Цзиньпин призвал Глобальный Юг к большей активности на мировой арене

Си Цзиньпин призвал Глобальный Юг к большей активности на мировой арене

Развивающиеся страны должны работать вместе во имя мира, считает высшее руководство КНР. Китайский лидер также традиционно выступил против мирового порядка, возглавляемого США, предложив альтернативу в виде многополярного мироустройства с рядом дружественных коалиций.

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