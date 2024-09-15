Спартакиада «Мой спортивный район» пройдет в Москве

Спартакиада «Мой спортивный район» начнется 18 сентября. В 10 административных округах города до конца года будут проходить соревнования по восьми видам спорта: легкоатлетической эстафете, мини-футболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шахматам, шашкам и плаванию.
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