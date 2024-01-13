Лера Кудрявцева после разрыва с мужем высмеяла Филиппа Киркорова

Телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно вспомнила о Филиппе Киркорове, который попал в скандальную ситуацию после посещения «голой» вечеринки блогера Леры Кудрявцевой, после того, как она объявила о разрыве с ее мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым.
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