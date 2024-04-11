Капитан полиции расстрелял друзей в Перми, а наутро об этом и не вспомнил

Идет служебная проверка.Капитан полиции расстрелял друзей в Перми, а на утро об этом и не вспомнил. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, он вместе с друзьями собрался выпить и забыл выложить табельный пистолет.
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