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Царьград

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Капитан полиции расстрелял друзей в Перми, а наутро об этом и не вспомнил

Капитан полиции расстрелял друзей в Перми, а наутро об этом и не вспомнил

Идет служебная проверка.Капитан полиции расстрелял друзей в Перми, а на утро об этом и не вспомнил. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, он вместе с друзьями собрался выпить и забыл выложить табельный пистолет.

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