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Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Донецком участке

Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Донецком участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились данными о том, что штурмовая группа из боевых самолётов Су-25 ударила по опорникам и пехотным отрядам ВСУ на Донецком участке линии боевого соприкосновения.

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