Танылган галим – Социаль Хезмәт Герое Илдус Мостюков вафат

Совет галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Илдус Мостюков вафат. Аңа 96 яшь иде. Ил күләмендә гомумсоюз дәрәҗәсендәге генераль конструктор һәм «свой – чужой» («үзеңнеке – читнеке») дәүләти тану системасы буенча илдәге баш институтның шәрәфле директоры.
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