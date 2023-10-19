Полковник Кнутов рассказал о плане Украины оставить Россию без тепла и света

Киев готовит новые атаки на ТЭЦ и трансформаторные станции в России.Украина разрабатывает беспилотники большой дальности, чтобы с наступлением холодов нанести массированный удар по теплоэлектроподстанциям и трансформаторным станциям России, оставив страну без тепла и света.