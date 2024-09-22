Hamster Kombat: игра для инсайдеров или финансовая ловушка? Ольга ВайленкоВ эпоху цифровых технологий и стремительного роста популярности блокчейн-игр на арену вышла новая игра под названием Hamster Kombat.
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