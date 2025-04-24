Отдых за те же деньги, но с видом на океан: как изменились предпочтения российских туристов С начала 2025…Сообщение Россияне массово бронируют заграницу: почему Черное море проигрывает Таиланду и Вьетнаму появились сначала на Ежедневные новости.
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