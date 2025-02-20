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Александр Феклистов из «Сватов», обосновавшийся в Испании, о переживаниях: «В покойницкой не порепетируешь комедию»

Александр Феклистов из «Сватов», обосновавшийся в Испании, о переживаниях: «В покойницкой не порепетируешь комедию»

Александр Феклистов после событий 2022 года покинул Россию и теперь живет в Испании. На новом месте актер уже наладил быт и нашел работу, но его душе все равно неспокойно.

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Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Это все слова! Никогда не поверю,что там у него много работы! Сидит весь потерянный,поникший! И это только начало! Через пару лет волком взвоет! Но назад дороги нет! Пусть умирает в своей гейропе!
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20 час.
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