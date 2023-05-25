Автодилер раскрыл тайну, кто на Дальнем Востоке покупает "Лады" и "Уазы"

Руководитель корпоративного департамента холдинга "Восток-УАЗ" Ольга Роцой на пресс-конференции, посвященной предстоящему "AUTOСАЛОНУ-2023" (16+) рассказала, кто покупает "Лады" и "Уазы" на "праворульном" Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Руководитель корпоративного департамента холдинга "Восток-УАЗ" Ольга Роцой на пресс-конференции, посвященной предстоящему "AUTOСАЛОНУ-2023" (16+) рассказала, кто покупает "Лады" и "Уазы" на "праворульном" Дальнем Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.
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