Участников игры "Зарница 2.0" под Волгоградом впервые обучают водолазной подготовке

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Занятия по водолазной подготовке впервые организованы Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в рамках финала Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.
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