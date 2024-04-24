Franceinfo: во Франции уничтожили 2 млн бутылок Perrier из-за фекалий

Компания Nestlé объявила об уничтожении по меньшей мере двух миллионов бутылок воды марки Perrier после обнаружения бактерий "фекального происхождения" в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на местные власти и компанию.
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