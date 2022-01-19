Леди Mail.ru

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Как Пидрохин стал "лицом Сбера", так  прекратились звонки от "службы безопасности Сбера". Совпадение? Вряд ли. Видимо...Даня Милохин и Ев...
  • Леонид Ла Рошель
    А лучше бы Пидрохин попал под трамвай,Даня Милохин и Ев...
  • Сергей Лахов
    Жуткое зрелище от некоторых фриков. Тянет на склеп с мертвецами. Можно сказать, что это сборище не от искусства, а от...Клава Кока, Хабиб...

Что известно о Камиле Валиевой, новой чемпионке Европы по фигурному катанию

Что известно о Камиле Валиевой, новой чемпионке Европы по фигурному катанию

Новый вундеркинд фигурного катания – 15-летняя Камила Валиева.Детские годы Камила родилась в Казани, заниматься «фигуркой» начала с трех лет, а через 3 года вместе с родителями переехала в Москву, чтобы продолжить обучение в спортивной школе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх