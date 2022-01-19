Что известно о Камиле Валиевой, новой чемпионке Европы по фигурному катанию

Новый вундеркинд фигурного катания – 15-летняя Камила Валиева.Детские годы Камила родилась в Казани, заниматься «фигуркой» начала с трех лет, а через 3 года вместе с родителями переехала в Москву, чтобы продолжить обучение в спортивной школе.