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Bloomberg: Трамп пытается отбить у Моди охоту дружить с Путиным

Bloomberg: Трамп пытается отбить у Моди охоту дружить с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди давно стремится сбалансировать отношения с Россией и США в рамках более широкой политики стратегической автономии Индии.

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