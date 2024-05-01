Гороскоп от Павла Глобы на 2 мая 2024 года: избегайте конфликтов с окружающими людьми Даниил АрхаровПавел Глоба предупреждает о необходимости избегать конфликтов с окружающими 2 мая, чтобы сохранить хорошие отношения.