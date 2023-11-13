Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Пастухов
    В самый раз, это ВСЕХ.Депортация 15 тыс...
  • Андрей Тихонов
    мало 15 тыщ, 1.5 мульта в самый разДепортация 15 тыс...
  • Serg
    И заслужить именно в зоне СВО, предварительно став на воинский учет. И это нужно внедрять на законодательном уровне. ...Семью мигрантов и...

Одноразовые Зе-соколы: Как наши зенитчики сбили сразу 5 украинских самолетов за один день

Одноразовые Зе-соколы: Как наши зенитчики сбили сразу 5 украинских самолетов за один день

Теперь янки чешут репу по поводу поставок F-16 — ведь собьют сразу же Александр Ситников Фото: Виталий Невар/ТАСС Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Ничо-о! Наши ребята - азартные: быстро начнётся соревнование - кто скорее и больше завалит пиндо-бандеровских &quot;лiтаков&quot;.
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
А Гриша Лепс (а то и еще кто-нить из знаменитостей) снова объявит ПРЕМИЮ отличившимся! На  БЛАГОЕ  дело нормальные люди денег не жалеют!
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
Бандеро-сволота ДОЛЖНА быть повержена! По ВСЕМ направлениям!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх