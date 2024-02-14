Майор ВСУ шокировал прогнозом о сроках завершения украинского конфликта

КИЕВ, 14 февраля, ФедералПресс. В ближайшие годы боевые действия на Украине не закончатся. Об этом майор ВСУ, пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Тарас Березовец заявил в эфире «Эспрессо».
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