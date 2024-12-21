´Ярмарка целевой подготовки´.

13.12.2024 года учащиеся IX классов и их законные представители посетили ´Ярмарку целевой подготовки´ на базе УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ с участием организаций-заказчиков кадров.
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