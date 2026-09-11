Commodities outlook Post CPI. 12.09.2026, Saturday Gold Futures COMEX:GC1! Tra3er_NeXuS CL1! CL1! Outlining Gold and Crude for next week and the overall price delivery.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым