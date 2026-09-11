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Commodities outlook Post CPI. 12.09.2026, Saturday

Commodities outlook Post CPI. 12.09.2026, Saturday

Commodities outlook Post CPI. 12.09.2026, Saturday Gold Futures COMEX:GC1! Tra3er_NeXuS CL1! CL1! Outlining Gold and Crude for next week and the overall price delivery.

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