В России резко подорожал «новогодний набор»

Стоимость так называемого «новогоднего набора», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, подскочила в ноябре текущего года сразу на 19% в годовом сопоставлении почти до 5 тыс.