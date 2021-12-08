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В России резко подорожал «новогодний набор»

В России резко подорожал «новогодний набор»

Стоимость так называемого «новогоднего набора», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, подскочила в ноябре текущего года сразу на 19% в годовом сопоставлении почти до 5 тыс.

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