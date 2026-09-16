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В Пулково у пассажирки из Дубая нашли 55 кг волос на 2,3 млн рублей

Таможенники в аэропорту Санкт-Петербурга нашли у путешественницы из Дубая 55 кг натуральных волос. Стоимость такой гривы превышает 2,3 млн рублей.

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