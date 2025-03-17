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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Хартенштайн обновил рекорд карьеры по набранным очкам (24) в игре против «Милуоки»

Хартенштайн также собрал дабл-дабл: 24 очка (11 из 15 с игры, 2 из 3 с линии) и 12 подборов за 32 минуты в игре.

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