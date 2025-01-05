Дума о Думе

Игорь Василевский

В Думу непросто попасть в одномандатных округах, где процедура выдвижения прописана так, что ежели за тобой нет серьезных денег, то... А по спискам... Там проще... Взнос в партийную казну покруче и... А назвать его можно по разному. В силу собственной ядовитости. Можно - на развитие партийных проектов, на добрые дела партийные. А можно - и взяткой или покупкой места для своего чела группой местных элит или олигатором для лоббирования своих интересов. И кто больше дал, тому и в рейтинг повыше партийных списков ступенька выше. Отсюда всякие .... неординарные. Времена, когда депутаты были, хотя и назначенные обкомами, но от станка, прошли, и вряд ли вернутся..