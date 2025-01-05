Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Игорь Василевский
    В Думу непросто попасть в одномандатных округах, где процедура выдвижения прописана так, что ежели за тобой нет серье...Дума о Думе
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Дума о Думе

Дума о Думе

Закрывая вопрос по Матвейчеву, хочется отметить два момента:   1. Сколько же мусора попадает в Думу по партийным спискам, а потом все эти клоуны портят имидж, как ГД, так и своим партиям.

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Комментарии
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А
Алексей
давно пора провести в ГД чистку от разных случайных блатных
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1 час.
Татьяна Леухина
Если спросить  народ, что он думает о Думе и о многих депутатах, то ни одного цензурного слова услышать не получится. Давно пора разогнать Думу.
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50 мин.
Игорь Василевский
В Думу непросто попасть в одномандатных округах, где процедура выдвижения прописана так, что ежели за тобой нет серьезных денег, то... А по спискам... Там проще... Взнос в партийную казну покруче и... А назвать его можно по разному. В силу собственной ядовитости. Можно - на развитие партийных проектов, на добрые дела партийные. А можно - и взяткой или покупкой места для своего чела группой местных элит или олигатором для лоббирования своих интересов. И кто больше дал, тому и в рейтинг повыше партийных списков ступенька выше. Отсюда всякие .... неординарные. Времена, когда депутаты были, хотя и назначенные обкомами, но от станка, прошли, и вряд ли вернутся..
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56 сек.

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