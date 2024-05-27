«Взрывной изъян» вскрылся в плане перевооружения Киева

В европейских странах после окончания холодной войны закрылись большинство заводов, способных производить взрывчатые вещества для нужд ВСУ, а еще действующие вскоре будут перегружены, пишет The Economist.
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