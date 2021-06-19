Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района Северной Осетии провели профилактические беседы с детьми в лагерях дневного пребывания

В целях профилактики и предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения у детей уровня знаний основ безопасности поведения на дороге, Правил дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции Кировского района провели профилактическое мероприятие в пришкольном лагере дневного пребывания «Солнышко» МКОУ СОШ № 1 с.